L’édition de messages envoyés est l’une des fonctions les plus attendues des utilisateurs de WhatsApp Messenger (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) : la fonction était apparue dans un version bêta de l’App sur smartphones Android (toujours pas intégrée dans la version finale), mais cette fois, WABetaInfo confirme que l’édition de messages arrive aussi sur la version iOS de la messagerie. Une prochaine mise à jour de la bêta de WhatsApp devrait disposer de la fonction, qui pourra alors être testée par un petit nombre d’utilisateurs.

Si l’on se fie au screenshot proposé, il suffira sans doute d’un appui long sur le message envoyé pour ouvrir un menu contextuel dans lequel l’édition sera proposée. Il sera alors possible de modifier son message jusqu’à 15 minutes après l’envoi. A noter que les modifications concernent uniquement les messages et non les légendes des images ou tout autre média ou document envoyé via WhatsApp. Pour rappel, la modification de messages après envoi est disponible sur iOS 16. Pour une fois qu’une application Apple n’est pas (trop) en retard sur la concurrence…