Apple TV+ propose aujourd’hui un teaser pour les nouveaux épisodes de la suite de la deuxième saison du programme The Problem With Jon Stewart. La première partie est déjà disponible sur la plateforme de streaming.

La deuxième saison se poursuit avec six épisodes inédits sur des sujets tels que la criminalité, la politique de défense, l’inflation, le recul de la démocratie et plus encore. Parmi les interviews à venir, Jon Stewart s’entretiendra avec le général David Petraeus sur la défense, le sénateur Natham Dahm sur la criminalité et les armes à feu, le gouverneur Gavin Newsom sur la réforme des prisons et la réhabilitation, et pour la première fois, le programme se rendra à l’étranger pour que Jon Stewart s’entretienne avec des responsables de la politique étrangère.

C’est un très programme très porté sur les États-Unis, mais il est disponible partout dans le monde sur Apple TV+.

Le retour de The Problem With Jon Stewart sera le 3 mars prochain sur Apple TV+. Il y aura un épisode à cette date. La plateforme de streaming proposera ensuite un nouvel épisode chaque semaine.

Les épisodes précédents, qui portaient sur le genre, les impôts, l’Afghanistan, les élections de mi-mandat et plus encore, sont actuellement disponibles en streaming sur Apple TV+.