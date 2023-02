L’application Google Photos sur iOS se met à jour aujourd’hui pour ajouter la fonction de gomme magique, comme c’est déjà disponible sur les smartphones Pixel.

Qu’est-ce que la gomme magique ? Google vient identifier automatiquement les distractions sur les photos et se charge de les retirer. Vous pouvez également sélectionner les éléments que vous souhaitez supprimer. L’opération se déroule ensuite en l’espace de quelques instants.

À noter qu’il y a une particularité : Google a décidé de rendre cette fonctionnalité payante. En effet, il faut avoir un abonnement à Google One, n’importe lequel. Les prix s’échelonnent de 1,99€/mois à 9,99€/mois. L’offre permet d’avoir du stockage en ligne (de 100 Go à 2 To), le VPN Google One et d’autres éléments.

Du côté d’Android, la fonction gomme magique débarque sur tous les Pixel (c’était uniquement sur les Pixel 6 et 7 jusqu’à présent), et ce gratuitement. En effet, un abonnement à Google One n’est pas nécessaire ici.

D’autre part, il y a maintenant un Camouflage pour changer la couleur des objets sélectionnés afin de les aider à se fondre naturellement dans le reste de la photo. Vous pouvez annuler des actions à tout moment.

L’application Google Photos est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.