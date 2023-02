Apple annonce que plusieurs de ses services sont actuellement en panne, dont Apple Music et l’App Store. Il y a également des services qui connaissent des problèmes.

Sur sa page d’état du système, Apple annonce que les services en panne sont l’App Store, Apple Livres, Apple Music, Apple TV+, Chaînes Apple TV et le Mac App Store. « Certains utilisateurs sont affectés. Ce service peut-être lent ou indisponible », indique le groupe. Les soucis ont commencé à 22h03 (heure française) et sont toujours d’actualité au moment où cet article est publié.

Il y a également des services rencontrant divers problèmes, dont Apple School Manager, Collaboration iWork, Game Center, iWork pour iCloud, Mail iCloud et Pour l’école. « Ce service peut-être lent ou indisponible », annonce Apple.

Il arrive de temps en temps que des services Apple tombent en panne, mais il est vrai que le nombre ce soir est assez important. Il est généralement question de quelques services ici et là. Là, on peut voir qu’il y a six services annoncés comme en panne et huit avec des problèmes.

Vous ne pouvez malheureusement rien faire dans l’immédiat. Il faut patienter qu’Apple répare tout au niveau de ses serveurs. Cela peut prendre quelques dizaines de minutes comme plusieurs heures.