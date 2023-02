Lifeline est un grand classique du jeu d’aventure narratif. Ecrit par Dave Justus (à qui l’on doit l’histoire de Fables : The Wolf Among Us) Lifeline est un jeu à choix multiples exclusivement textuel… et pourtant incroyablement immersif ! Tout commence avec un certain Taylor, astronaute perdu sur la lune d’une exoplanète , qui tente de vous joindre désespérément sur votre smartphone. Très vite, les échanges se multiplieront entre Taylor et le joueur, et l’astronaute laissera même des notifications tout au long de la journée, renforçant ainsi l’impression que l’aventure se déroule bien en temps réel ! A noter que l’ensemble de l’aventure est bien évidemment traduite en français (et aussi en allemand, chinois, coréen, espagnol, japonais et russe, sans oublier l’anglais bien sûr).



Extrêmement bien écrit, immersif et intelligent, Lifeline+ est donc un immanquable sur Apple Arcade (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Certes, il faut aimer jouer en pointillé (notifications) tout au long de la journée, mais ce gameplay original en vaut vraiment la chandelle tant le récit s’avère prenant. C’est le moment d’aller sauver Taylor !