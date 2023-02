Le National Legal and Policy Center, qui détient un gros paquet d’actions AAPL, souhaite rien moins que de virer Tim Cook et Al Gore (ex vice président des Etats-Unis) du Conseil d’Administration d’Apple ! Les actionnaires du NLPC mettront ce souhait à l’ordre du jour lors de la prochaine réunion des actionnaires prévue le 10 mars prochain.

Pour faire court, le NLPC juge que Al Gore n’a pas le profil pour faire partie du Conseil d’Administration d’Apple : « Al Gore n’a jamais été qualifié pour siéger au conseil d’administration d’Apple, et il est absurde qu’il soit à ce poste depuis plus de 20 ans », a ainsi déclaré Paul Chesser, directeur du projet d’intégrité d’entreprise du NLPC. « Les seules références qu’il avait, ou qu’il a jamais eues, qui répondent à l’un des critères douteux d’Apple, c’est qu’il a été un « Chicken Little » pour le réchauffement climatique. Ce terme a été tellement discrédité qu’il s’appelle maintenant » changement climatique « . Et tant de ses autres prophéties de malheur se sont avérées fausses qu’il devrait être considéré comme un faux prophète. » Voilà qui fleure bon le climato-scepticisme…

Quant aux critiques formulées par le NLPC à l’encontre de Tim Cook, elles concernent essentiellement le fait que Cook avalise la collaboration entre Apple et des fournisseurs chinois, une collaboration jugée risquée par les actionnaires.