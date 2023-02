Le scanner LiDAR des iPhone 15 Pro va connaître une évolution selon les informations de Ming-Chi Kuo. L’analyste annonce aussi qu’Apple va changer de fournisseur, en mettant de côté Lumentum et Win Semi, et en se tournant vers Sony.

Le VCSEL (diode laser à cavité verticale émettant par la surface) à temps de vol de Sony consomme moins d’énergie que ceux des fournisseurs actuels d’Apple. Le scanner LiDAR sera donc plus économe en énergie sur les iPhone 15 Pro, ce qui, selon Kuo, pourrait soit contribuer à une plus grande autonomie générale, soit permettre au scanner LiDAR d’offrir des performances améliorées au même niveau de consommation d’énergie que sur les iPhone existants.

Sony will replace Lumentum (design) / Win Semi (production) as the exclusive ToF VCSEL supplier for iPhone 15 Pro and Pro Max. Lumentum/Win Semi will face long-term structural risks in the VCSEL market.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 24, 2023