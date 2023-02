Le début d’un retour en grâce pour Will Smith ? Bien qu’écarté d’Hollywood depuis sa fameuse gifle décochée à l’humoriste Chris Rock en pleine cérémonie des Oscars, l’acteur Will Smith a reçu le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le film Emancipation diffusé sur Apple TV+. Le jury du NAACP Image Awards, qui récompense principalement des oeuvres issues des « minorités », a particulièrement apprécié l’interprétation de Will Smith dans le rôle de Peter, un esclave en cavale qui a fini par rejoindre les rangs de l’armée de l’Union.

Le documentaire Sidney réalisé par Reginald Hudlin et portant sur la carrière du légendaire acteur Sidney Poitier a aussi été récompensé lors de cette édition 2023 des NAACP Image Awards. A noter qu’Apple TV+ avait déjà été honoré lors des éditions précédentes des NAACP Image Awards. CODA a ainsi reçu le prix du meilleur film indépendant en 2022, tout comme le film The Banker en 2021. Le superbe Wolfwalkers avait raflé le prix du meilleur film d’animation la même année, et en 2020, la série Truth Be Told avait été récompensée pour la qualité de son scénario.