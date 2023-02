Les AirPods Max ne sont pas donnés, avec un prix de 629€. Les voleurs savent qu’ils pourront les revendre à un bon prix et se chargent donc de les arracher en pleine rue, alors que les propriétaires du casque marchent normalement en train d’écouter la musique.

Depuis la fin janvier, les vols des AirPods Max ont commencé dans la ville de New York. Les voleurs ont frappé au moins 21 fois, à chaque fois en arrachant le casque de la tête de la victime alors qu’elle le porte dans la rue. Les vols impliquent une équipe de quatre personnes sur deux scooters, qui s’approchent des victimes par derrière et tirent sur le casque avant de s’éloigner à toute vitesse, rapporte NY1.

Jusqu’à présent, les vols ont eu lieu dans tout Manhattan, y compris un incident à Central Park. La plupart des incidents ont eu lieu en milieu ou en fin d’après-midi.

La police n’a pas encore été en mesure d’arrêter les voleurs. Elle a diffusé des photos de suspects sur les scooters, ainsi qu’une vidéo, avec pour objectif d’obtenir des informations à leur sujet. La vidéo montre l’un des voleurs descendant d’un scooter tout en tenant deux paires d’AirPods Max, et se dirigeant vers Washington Square Park.

WANTED GRAND LARCENY PATTERN: Know them? On numerous occasions the individuals riding on mopeds, approach the victim's from behind & remove Apple AirPod Max headphones off the victim's head. @NYPD10Pct Any info call us at 800-577-TIPS or anonymously post a tip on our website pic.twitter.com/YB3lDNLvOO

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) February 22, 2023