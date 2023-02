Hier 27 février, c’était la journée des Pokémon, et pour l’occasion, The Pokémon Company et ses partenaires nous ont gratifié de chouettes annonces (chouettes pour les amateurs des petites bestioles). Outre une nouvelle série Pokémon sur Netflix et un DLC pour Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, on a appris que Pokémon Sleep sera disponible cet été sur iOS. Révélé en 2019, Pokémon Sleep sort enfin de son long sommeil : le jeu fait en sorte que le temps passé par le joueur à dormir (et à se réveiller) affecte directement le gameplay. Les cycles du sommeil des Pokémon seront « analysés » par le professeur Neroli tandis que Snorlax mènera des recherches. Un moyen malin de pousser les joueurs à mieux et à plus dormir.



L’autre annonce qui concernait les mobiles (iOS et Android of course), c’est l’accessoire Pokémon GO Plus+, qui pourra s’interfacer avec l’ultra populaire Pokémon Go (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) et Pokémon Sleep en Bluetooth LE (basse consommation). Dans Pokémon Go, l’accessoire permettra toujours de lancer des PokeBalls automatiquement, tandis que dans Pokémon Sleep, le Pokémon Go Plus+ pourra traquer les phases de sommeil en plus du smartphone. Le Pokémon Go Plus+ sera disponible le 21 juillet prochain.

Autres annonces en vrac, Pokémon GO pourra se connecter avec Pokémon Scarlet et Pokémon Violet, ce qui permettra aux joueurs d’interagir avec Vivillon et Gimmighoul. Le Pokémon Légendaire Zacian rejoindra Pokémon UNITE, tandis que Pokémon Café ReMix et Pokémon Masters EX ont également célébré la journée Pokémon avec des événements spéciaux et des récompenses.