Depuis quelques années, les puces Ax d’Apple surclassent d’assez loin leurs homologues Snapdragon de Qualcomm. Le site très pointu Anandtech estime même de son côté que les mesures de performances établies par Geekbench, le benchmark actuellement le plus populaire, ne rendent pas vraiment compte de la supériorité des puces d’Apple, ce que prouvent d’ailleurs les benchs encore plus techniques comme le SPECint2017. Poussé à se moderniser, Geekbench est donc passé à la version 6, un lancement qui s’est accompagné d’un petit « drama »; car sous Geekbench 6, l’écart de perfs entre les puces Snapdragon et Ax s’accroit encore, et pas qu’un peu !

Le bench Geekbench 6 du Galaxy S23 Ultra gagne ainsi 300 points en mono-coeur et 100 points en multicoeurs par rapport au Geekbench 5, mais le même bench avec l’iPhone 14 Pro montre un gain beaucoup plus important encore, soit 600 points de mieux en monocoeur et 1000 points de plus en multicoeurs ! Evidemment, les fans du petit robot vert ont crié à l’arnaque, ce qui n’a (vraiment) guère de sens. En fait, il y a tout lieu de penser que le Geekbench 5, nettement moins poussé que le SPECint2017, ne rendait pas compte jusqu’ici du véritable gouffre de perfs qui sépare encore aujourd’hui les puces Ax des processeurs Snapdragon.

Dans le détail, l’iPhone 14 Pro est donc 18% meilleur en monocoeur et 10% meilleur en multicoeur que le Galaxy S23 Ultra sous Geekbench 5. En passant à Geekbench 6, l’avance est passée respectivement à 31% et 18%. Un gouffre on vous dit…