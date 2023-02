Microsoft annonce le support d’iMessage pour les utilisateurs avec un PC sous Windows, afin d’envoyer et de répondre aux messages passant par la messagerie d’Apple qui sont à l’origine sur un iPhone. Il y a également d’autres éléments.

Support d’iMessage sur les PC Windows

Pour proposer le support d’iMessage sur les PC sous Windows, Microsoft passe par son application qui a pour nom « Mobile connecté » (Phone Link). Cette application supporte déjà les smartphones Android, les utilisateurs peuvent ainsi répondre à leurs messages, gérer les appels, transférer des documents, avoir les notifications et plus encore, le tout directement depuis leur PC. Le support d’iOS n’était pas d’actualité, mais voilà qu’il l’est maintenant.

L’application Mobile connecté permet aux utilisateurs de lier leur iPhone à leur ordinateur pour envoyer et recevoir des messages, passer des appels et avoir les notifications. Microsoft passe ici par le Bluetooth afin de faire le lien avec l’application Messages de l’iPhone (celle qui gère iMessage). C’est en quelque sorte d’une solution de contournement puisqu’Apple n’autorise normalement pas les appareils des autres constructeurs à utiliser sa messagerie.

« Nous envoyons les messages dans les deux sens via Bluetooth, et je pense qu’Apple les envoie à son tour sous forme d’iMessage une fois qu’ils sont sur son système », explique Yusuf Mehdi, responsable du marketing grand public chez Microsoft, à The Verge.

Des limites existent

Il y a quelques limites avec le système de Microsoft. Vous n’avez pas accès à l’historique complet des messages, vous avez uniquement ceux qui ont été envoyés et reçus via l’application Mobile connecté sur Windows. Aussi, il n’est pas possible d’envoyer des photos/vidéos ou de participer à des conversations de groupe. Il est toutefois possible que le support des photos arrive plus tard sachant que l’application Photos de Microsoft supporte déjà les photos iCloud.

Aussi, il n’y a pas d’histoire de bulles bleues (iMessage) ou vertes (SMS), tout simplement parce que Microsoft n’est pas en mesure de déterminer quel type de message est envoyé. Il se charge de faire le relais avec l’iPhone.

La nouvelle version de l’application Mobile connecté avec le support d’iMessage sur les PC sous Windows 11 arrive aujourd’hui en bêta auprès des membres du programme Windows Insider. Le public devra attendre pour avoir la version finale. À voir au passage si Apple va laisser faire Microsoft ou si le groupe va d’une façon ou d’une autre bloquer la manipulation.