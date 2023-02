Apple TV+ annonce l’arrivée de Real Madrid: Until The End, un documentaire sur le célèbre club de football espagnol. La présentation sera assurée par David Beckham, qui a joué entre 2003 et 2007.

Real Madrid : Until The End est un documentaire en trois parties qui va sur le terrain et dans les coulisses du club de football emblématique pour jeter un coup d’œil à son étonnante saison 2021-2022, remplie de victoires spectaculaires et d’actes héroïques sur le terrain, tant de la part des vétérans que des nouveaux venus. Encouragés par leurs fervents supporters, ils défient les probabilités et les sceptiques sur leur chemin vers l’une des fins les plus mémorables de l’histoire du football, culminant avec un 14e titre de Ligue des champions.

Le programme est produit par les producteurs exécutifs de WAKAI, David Quintana, Virginia Acero, Camila Rodríguez Bohórquez, Jorge Cabrera et le Real Madrid.

Le documentaire Real Madrid: Until The End fera ses débuts Apple TV+ le 10 mars prochain. Il n’est pour l’instant pas précisé si les trois parties seront disponibles à cette date ou si le service de streaming en proposera une par semaine. Les nouveautés sortent généralement à hauteur d’un épisode par semaine, mais il arrive parfois que tout débarque d’un coup.