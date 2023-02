Dead Cells (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) vient de recevoir une énorme rasade de nouveaux contenus aujourd’hui, avec l’arrivée du mode Boss Rush (vraiment pour les pros du pad tactile) qui permet de bastonner des boss en série, ainsi que la disponibilité du second volet du cross-over indé Everyone is Here 2, avec des contenus ou de nouveaux personnages combattants issus des jeux Katana Zero, Slay the Spire, Hotline Miami, Terraria, ou bien encore Risk of Rain !

Bref, du très très lourd, sachant que le studio français Motion Twin a prévu d’autres bonbons à savourer, comme un mode de jeu alternatif, de nouveaux cosmétiques, des boss améliorés et bien plus encore… A noter que ces contenus supplémentaires seront aussi disponibles en fin de semaine sur Dead Cells+, la version du jeu disponible sur Apple Arcade.



Cette version 3.2.0 de Dead Cells restera donc dans les annales, mais ce n’est encore rien face à ce qui arrive bientôt, soit le DLC ultra prometteur Castlevania. Motion Twin assure décidément un suivi remarquable de son jeu phare, qui est plus que jamais la référence absolue du rogue-like teinté de metroidvania.