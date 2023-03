Apple a rendu aujourd’hui disponible la deuxième bêta d’iOS 16.2 sur iPhone et d’iPadOS 16.2 sur iPad. Cette version ne comprend pas beaucoup de nouveautés (contrairement à la précédente), mais il y a au moins du changement pour l’application Livres d’Apple.

Pendant des années, l’application Livres d’Apple proposait une animation au moment de tourner les pages, comme c’est le cas avec un vrai bouquin entre les mains. Cette animation a disparu avec iOS 16, puisqu’Apple a décidé de revoir son application et modifier plusieurs éléments. Le retrait de l’animation avait déçu plusieurs utilisateurs.

C’est là qu’intervient la deuxième bêta d’iOS 16.4 pour rétablir l’ancien comportement et ancien retrouver l’animation au moment de tourner les pages dans l’application Livres. Il suffit d’activer la nouvelle option qui est présente dans la section « Thèmes et réglages ». Vous avez le choix : l’animation comme iOS 15 et les versions précédentes ou le comportement depuis iOS 16. Pour choisir l’option, il suffit de choisir un livre puis toucher l’icône en bas à droite de l’icône.

Apple ne dit pas encore quand la version finale d’iOS 16.4 sera disponible au téléchargement pour tout le monde. Il n’y a pas non plus d’information concernant le nombre de bêtas qui seront disponibles pour les développeurs et testeurs publics.