La société d’analyse des marchés JP Morgan rapporte que la gamme d’iPhone 14 dans sa globalité se vend désormais mieux que la génération précédente au même stade de commercialisation. Ce serait une première pour l’iPhone 14/14 Pro, dont les ventes ont baissé lors du Q4 par rapport à la gamme précédente. La demande pour l’iPhone 14 reste faible et continue même de baisser, mais les ventes seraient supérieures à la « normale » pour un mois de janvier. JP Morgan note aussi que la supply chain se serait améliorée à partir de la fin du mois de décembre, ce qui se traduirait pas des ventes solides d’iPhone 14 Pro et Pro Max pour la période. Ces données doivent être tempérées puisqu’elles proviennent essentiellement du marché américain, où l’iPhone occupe une part de marché très importante (proche des 50% de Pdm).

Sur le marché américain donc, la part des iPhone 14 Pro représente 36% des ventes totales d’iPhone dans le pays, dont 19% de Pdm pour l’iPhone 14 Pro Max et 16% pour l’iPhone 14 Pro. L’iPhone 14 représente 18% des ventes d’iPhone tandis que l’iPhone 14 Plus doit se contenter de 7%. Si l’on en croit la plupart des opérateurs US, il y aurait aussi plus de switchers venant d’Android vers l’iPhone/iOS.