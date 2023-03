Si l’on en croit le site indien Inc42, Apple est actuellement le plus gros créateur d’emplois directs et indirects en Inde dans le secteur de la tech. Sur les 19 derniers mois, Apple et ses fournisseurs auraient ainsi embauché environ 100 000 nouveaux employés ! Au total, Apple et sa supply chain auraient généré plus d’un million d’emplois directs ou indirects en Inde.

Entrée de l’usine de Wistron en Inde

Pour rappel, au mois d’août 2021, le gouvernement indien a lancé un projet de création d’emplois baptisé « programme d’incitation liée à la production » (PLI). Dans le cadre de ce programme, 62% des postes nouvellement crées l’ont été par des fournisseurs sous contrat avec Apple (Foxconn, Pegatron et Wistron). La même année, Apple a directement créé 20 000 postes, contre 35 500 postes pour Foxconn, 14 000 pour Pegatron et 12 800 pour Wistron. 40 000 postes supplémentaires ont été créés l’année suivante.

Au delà des critiques sur les emplois faiblement qualifiés et rémunérés dans certaines usines de fournisseurs (ce qui n’est généralement pas le cas dans les usines d’électronique), ces chiffres démontrent que les GAFA ont un poids plus que conséquent sur l’économie des pays où ils externalisent leur production.