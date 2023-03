Planète préhistorique va être de retour, avec Apple TV+ qui annonce une saison 2 pour son documentaire qui permet aux spectateurs de revenir 66 millions d’années en arrière.

La saison 2 transporte les spectateurs des millions d’années dans le passé pour découvrir notre monde — et les dinosaures qui l’ont peuplé — avec des détails impressionnants, sur une musique originale de Hans Zimmer, Anže Rozman et Kara Talve.

Le programme est produit par BBC Studios, Mike Gunton et Jon Favreau. Ce dernier est notamment connu pour être le showrunner de la série The Mandalorian, le réalisateur des deux premiers films Iron Man dans le MCU ou encore en tant qu’acteur puisqu’il joue de rôle de Happy Hogan, à savoir l’assistant, chauffeur et garde du corps de Tony Stark, alias Iron Man.

« La première saison primée de Planète préhistorique a ramené les dinosaures à la vie d’une manière que le public mondial n’avait jamais vue auparavant », a déclaré Jay Hunt, directeur créatif en Europe d’Apple TV+. « En collaborant avec le brillant Jon Favreau et nos fantastiques partenaires de la BBC, nous sommes ravis que les spectateurs aient à nouveau l’occasion de s’immerger dans les merveilles de notre monde tel qu’il était il y a 66 millions d’années et de découvrir encore plus de créatures étranges et merveilleuses dans la deuxième saison ».

La saison 2 de Planète préhistorique fera ses débuts le 22 mai sur Apple TV+. Le service de streaming précise que ce sera un lancement étalé sur cinq jours. Il y aura donc un épisode par jour.