Le CIRP (Consumer Intelligence Research Group) s’est une nouvelle fois penché sur les coloris d’iPhone préférés des acheteurs (américains) du précieux. Et pour une fois, il y a une grosse surprise. Si les coloris sombres (noir, minuit, gris/noir spatial) sont globalement privilégiés par l’ensemble des propriétaires d’iPhone, la donne change radicalement avec les iPhone 14 Pro et Pro Max puisque 42% des acheteurs de ces modèles ont choisi le coloris violet (Deep Purple), devant l’or (24%) et le sombre (23%). Du côté des acheteurs d’iPhone 14/14 Plus, c’est le sombre qui domine (26%) comme pour tous les autres modèles d’iPhone (SE, 13/13 mini, 12), le violet ne représentant alors que 12% des choix de coloris. Quant au SE, c’est un véritable plébiscite pour les coloris sombres (62%).

Le coloris le plus délaissé est le blanc, pourtant à priori plus « consensuel » que le rouge ou l’or. Seuls 11% des acheteurs d’iPhone 14 Pro/Pro Max ont choi le coloris blanc et c’est à peine mieux pour les acheteurs des iPhone 14 et 14 Plus (12%). Le blanc n’a pas plus de succès du côté du SE (15%) ou des modèles de 2021 (13% de coloris blanc pour les iPhone 13/13 mini).

