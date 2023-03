Si l’on en croit plusieurs brevets déposés par Apple, le casque Reality Pro devrait proposer une fonction de type Continuity permettant de facilité le transfert de documents du Mac ou de l’iPhone vers le casque de réalité mixte. Le transfert de données s’effectuerait ainsi de façon transparente et l’on pourrait aussi commencer à travailler sur un Mac puis continuer ce même travail directement sous le casque, sans aucune manipulation particulière à fournir, comme permet déjà de le faire la fonction Handoff. Le brevet d’Apple « Multi-Device Continuity for use with Extended Reality (XR) Systems » décrit ainsi un éco-système logiciel étendu dans lequel le Reality Pro et les autres appareils Apple (iPhone, iPad, Mac) trouvent naturellement leur place.

L’un des exemples cités dans le brevet décrit un scénario type dans lequel l’utilisateur du casque Reality Pro regarde un e-mail sur un écran d’iPhone (en mode AR), ce qui fait surgir une réplique virtuelle de l’interface de l’application Mail superposée à l’écran de l’iPhone. L’utilisateur sous le casque peut alors interagir avec cette surcouche d’interface virtuelle afin par exemple de transférer ou supprimer un mail., voire lire l’email dans une seconde fenêtre virtuelle. Le même genre de transfert d’activité serait ainsi possible pour la lecture musicale – on regarde le HomePod en mode AR pour transférer la musique sous le casque vers les HP physiques externes – et globalement pour l’ensemble des fonctions rattachées à iOS ou macOS.

Un autre scénario envisage un usage « augmenté » du Mac : l’utilisateur du Reality Pro se servirait de son véritable Mac en mode XR, mais afficherait en sus en AR des fenêtres supplémentaires comme s’il disposait de moniteurs supplémentaires.