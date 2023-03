L’Argentine a remporté la Coupe du monde 2022 face à la France et Lionel Messi a décidé de célébrer l’événement en offrant pas moins de 35 iPhone 14 Pro en or à ses coéquipiers.

Les iPhone 14 Pro, créés par le designer personnalisé iDesign Gold, sont encapsulés dans des boîtiers en or 24 carats avec l’emblème de l’équipe nationale de football d’Argentine à côté du nom et du numéro de chaque joueur. La commande de 35 appareils semble avoir coûté à Messi quelque chose comme 197 000 euros.

Le propriétaire d’iDesign Gold, Ben Lyons, a remis en main propre l’ensemble des iPhone à Lionel Messi. iDesign Gold n’est pas étranger à la création d’iPhone en or personnalisés pour des joueurs de football célèbres, Kylian Mbappé et Neymar du PSG ont également eu le droit à des modèles personnalisés auparavant.

« Ce fut un honneur de livrer 35 iPhone 14 en or à Lionel Messi pour ses coéquipiers et son staff en cadeau pour avoir remporté la finale de la Coupe du monde », indique iDesign Gold sur Instagram. « Lionel n’est pas seulement le GOAT [meilleur joueur de tous les temps], c’est l’un de nos clients les plus fidèles et il nous a contactés les mois suivants la finale de la Coupe du monde. Il a dit qu’il voulait un cadeau spécial pour célébrer cette incroyable victoire. Mais il ne voulait pas du cadeau habituel, des montres. Alors, je lui ai suggéré cela et il a adoré l’idée », a précisé Ben Lyons.