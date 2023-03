Will Smith n’a pas la mémoire courte et sait sans doute ce qu’il doit à Apple dans le contexte agité qui est désormais le sien. La firme de Cupertino a en effet maintenu le film Emancipation sur sa plateforme malgré l’affaire de la gifle, et en a même fait la promotion dans une campagne marketing massive. Force est de constater que le film produit par Apple TV+ permet à Smith de réapparaitre en pleine lumière dans un contexte beaucoup plus favorable : il y a quelques jours, Will Smith a ainsi raflé le prix du meilleur acteur lors des NAACP Image Awards pour son rôle dans Emancipation, et la nuit dernière, le film d’Antoine Fuqua a gagné un Beacon Awards lors de la cérémonie des AAFCA Awards (African American Film Critics Association).

Will Smith (à droite) interprétant l’esclave Peter dans le film Emancipation

Face à la foule réunie pour ces AAFCA Awards, Will Smith a comme on dit « renvoyé l’ascenseur » : « Je tiens à remercier Apple parce que le budget c’était quelque chose. Et puis le budget, c’était encore autre chose, puis autre chose. Et Apple n’a jamais bronché. C’était la première fois que j’entendais d’un studio que l’histoire était plus importante que le coût de sa réalisation, alors nous avons ajouté les quelques éléments supplémentaires que nous voulions. Ils fabriquent des iPhone. Ils peuvent le faire. »