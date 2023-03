Le port USB-C ne sera pas la seule nouveauté sur les iPhone 15 Pro, il y aura également du changement du côté des boutons de volume et du commutateur pour passer en mode silencieux si l’on en croit une nouvelle fuite.

Les iPhone 14 (Pro) ont deux boutons de volume séparés, avec un pour augmenter le volume et l’autre pour le baisser. Cela devrait changer au niveau de l’iPhone 15 Pro, avec Apple qui proposerait un système unifié.

Comme l’a remarqué Daniel Rotar (ZoneOfTech), Apple utilise généralement deux broches pour fixer chaque bouton au châssis, mais dans les derniers rendus basés sur les fichiers CAD (notamment utilisés pour la production) de l’iPhone 15 Pro, seules deux broches sont représentées dans un seul renfoncement où se trouvent habituellement les boutons de volume. En revanche, les rendus de l’iPhone 15 standard montrent deux encoches séparées avec quatre broches au total.

Almost 100% sure that the iPhone 15 Pro will LONG Unified Volume button, rather than 2 separate ones.

While making our iPhone 15 Pro Concept, we’ve found that Apple uses 2 pins on each of the 2 volume buttons. The iPhone 15 Pro CAD only shows 2 pins on a longer volume button. pic.twitter.com/KzkpS9fYBB

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023