Apple a déjà proposé deux bêtas pour iOS 16.4 sur iPhone, avec la deuxième qui est arrivée cette semaine. L’une des nouveautés est le support de la 5G Standalone (SA) et un opérateur brésilien évoque aujourd’hui le support pour les prochaines semaines.

Image 9to5Mac

iOS 16.4 arrive bientôt

Voici la déclaration de l’opérateur brésilien Claro faite à MacMagazine :

Claro informe que la 5G Standalone (SA) sera disponible sur tous les iPhone compatibles avec la technologie, à partir du lancement de la version finale d’iOS 16.4, qu aura lieu en mars de cette année. L’entreprise souligne que, depuis le lancement de Claro 5G+, en juillet 2022, l’opérateur offre déjà l’accès à la 5G SA sur tous les smartphones du marché qui disposent de la technologie, comme le Samsung Galaxy S23, le Moto edge 30 Pro 5G, entre autres.

Claro a précisé être en train de travailler avec Apple pour s’assurer que la 5G Standalone sera bien fonctionnelle sur les iPhone. En l’état, l’option est déjà activée avec la bêta 2 d’iOS 16.4 chez T-Mobile aux États-Unis, et chez Vivo et TIM Brasil au Brésil.

C’est quoi cette technologie ? Il faut savoir qu’il y a la 5G Standalone et la version Non-Standalone. Nous avons actuellement la version Non-Standalone qui se repose sur le réseau 4G. Ce système a permis d’avoir une « bonne » couverture 5G assez rapidement et des débits un peu plus élevés. Avec la version Standalone, on ne se repose plus sur les réseaux 4G. On monte encore au niveau des débits, mais cela complexifie un peu le déploiement du nouveau réseau.

En théorie, tous les iPhone compatibles 5G devraient supporter la version Standalone. Mais pour le moment, la bêta d’iOS 16.4 propose seulement l’option sur les iPhone 14.

Qu’en est-il de la France ? Les opérateurs Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile vont proposer la 5G Standalone sur leurs réseaux, mais il faudra un peu patienter. Cela devrait commencer dans le courant de 2023, mais il n’y a pas une date précise.