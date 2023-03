La franchise Dead by Daylight fait l’actualité ces derniers temps. Juste après l’annonce d’un long métrage inspiré du jeu d’horreur asymétrique, voilà que l’on vient d’apprendre que la version mobile du jeu (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), développée en collaboration avec le studio Netease, va recevoir un nouveau méchant (le 32ème) lors d’un évènement spécial. Sadako Yamamura, surnommée aussi « Ghost Girl » (trad: la fille fantôme) est l’héroïne diabolique du roman Ringu de Sadako Yamamura, un personnage principalement popularisé grâce à l’adaptation cinématographique The Ring (dont la version 100% japonaise est proprement terrifiante).

Dans le jeu, Sadako Yamamura disposera de capacités d’infiltration afin de surprendre les visiteurs, et pourra aussi se téléporter d’un endroit à l’autre de la map en passant au travers d’écrans de télévision (comme dans le film en somme). Le cross over The Ring proposera aussi une nouvelle survivante, Yoichi Asakawa, toujours tirée du film. Cette dernière est une experte en paranormal qui pourra notamment secourir les autres survivants blessés ou acéélerer la vitesse de déplacement du groupe. Pour rappel, le jeu Dead by Daylight oppose une équipe d’aventuriers (des joueurs) à un super méchant tiré de la pop culture (Jason, Michael Myers, Freddy, etc.), super méchant lui aussi dirigé par un autre joueur. Sadako et Yoichi Asakawa seront jouables du 15 au 28 mars, en même temps que le retour du jeu dans l’App Store.