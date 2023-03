Avec ses AirPods et les produits Beats, Apple domine toujours de la tête et des épaules le marché des intras mobiles, mais la firme de Cupertino a tout de même subi de plein fouet la crise de la demande du quatrième trimestre 2022. Le secteur des écouteurs audio a chuté de 26% lors de ce Q4 cauchemardesque (112.1 millions d’unités), avec même une chute de 36% des ventes d’écouteurs (intras) sans fil et un gadin de 25% des casques audio sans fil. Apple n’échappe pas à la sinistrose puisque ses ventes d’écouteurs se sont effondrées de 30% sur la période. Sur l’année complète, Apple maintient toutefois le cap avec une baisse des ventes de seulement 1%, en grande partie grâce aux AirPods.

Autre constat, les écouteurs de moins de 100 dollars occupent 55% de Pdm en 2022, contre 48% en 2021. Les écouteurs entre 200 et 300 dollars ont vu leurs ventes augmenter en 2022, principalement grâce au lancement de la seconde génération d’AirPods Pro. Sur le segment des appareil facturés entre 100 et 200 dollars, les ventes d’écouteurs ont en revanche lourdement chuté. Canalys, qui fournit ces chiffres, estime que 2023 restera une année compliquée pour le secteur. « Face à un marché contraint, la concurrence s’intensifie. Les fournisseurs traditionnels sont obligés de se battre pour des parts de marché et de renforcer les différenciations pour se démarquer, alors que les consommateurs se serrent la ceinture en matière de dépenses » déclare ainsi l’analyste de Canalys Sherry Jin.