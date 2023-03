La série de comédie dramatique Bad Sisters a fait le plein pour les prochains Irish Film & TV Awards, avec pas moins de 12 nominations ! La production des Apple Studios est même la série la plus souvent nominée de cette 20ème édition des IFTA. Sharon Horgan se paye le luxe d’être nominée deux fois, dans la catégorie de meilleure actrice et dans la catégorie du meilleur scénariste ! Bad Sisters est aussi nominée dans les catégories du meilleur drame, de la meilleure production, du meilleur réalisateur, sans oublier 7 nominations dans les catégories des meilleurs second rôles (un record pour une même série).

Bad Sisters raconte l’histoire des sœurs Garvey, qui après la mort de leurs parents ont tenté de protéger leur héritage face aux velléités de leur diabolique beau-frère

Ainsi, les actrices Anne-Marie Duff, Eva Birthistle, Eve Hewson et Sarah Greene sont nominées dans la catégorie du meilleur second rôle féminin, tandis que les acteurs Brian Gleeson, Daryl McCormack et Michael Smiley sont nominés dans la catégorie du meilleur second rôle masculin. Du jamais vu ! A noter que pour la catégorie du meilleur réalisateur, Dearbhla Walsh, la réalisatrice de Bad Sisters, sera opposée à Aoife McArdle pour sa réalisation de l’épisode 4 de… Severance.

La cérémonie des IFTA Awards se tiendra le 7 mai prochain au Royal Convention Centre de Dublin.