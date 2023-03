Depuis iOS 13.6 en 2020, Apple propose la fonction Clé de voiture (Car Key) qui permet d’utiliser son iPhone ou Apple Watch pour déverrouiller sa voiture et ainsi pouvoir ouvrir la porte sans avoir la clé physique du véhicule. Le système fonctionne avec le NFC et l’Ultra Wideband. Mais le support du premier pourrait être abandonné.

En fouillant dans le code de la bêta 3 d’iOS 16.3, qui a vu le jour hier, 9to5Mac a remarqué des lignes où il est indiqué qu’une « voiture n’est pas compatible avec ce modèle d’iPhone/Apple Watch » pour les appareils uniquement compatibles avec le NFC. Ainsi, il faudrait se contenter du support avec l’Ultra Wideband et donc la puce U1 d’Apple.

En l’état, la fonction Clé de voiture supporte l’iPhone XS et les modèles plus récents. Il est également question de l’Apple Watch Series 5 et des modèles plus récents. Mais si Apple décide de ne plus proposer sur le support de NFC, il faudra passer sur l’Ultra Wideband et cette technologie est présente sur quelques appareils du fabricant. Il est question des iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14, ainsi que les Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8 et Apple Watch Ultra.

Pourquoi cet abandon ? Difficile de le dire pour le moment, le code de la bêta d’iOS 16.4 n’y fait pas mention. À voir si Apple va continuer sur ce chemin avec la version finale ou si le groupe maintiendra finalement le support du NFC.