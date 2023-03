Seule série Apple TV+ à émerger durablement dans le top 10 des séries les plus visionnées dans le monde, Ted Lasso est aussi l’unique série du service de streaming d’Apple à être déclinée en goodies et autres produits dérivés (dernièrement, un Monopoly Ted Lasso !). Un nouveau cap vient d’être franchit : Airbnb propose ainsi de dormir au Crown & Anchor Pub, soit l’un des endroits les plus iconiques de la série ! Histoire de parfaire l’illusion pour les fans, Airbnb indique sur sa plateforme que l’hôtesse des lieux n’est autre que Mae, interprétée par Annette Badland dans la série.

Le pub de Richmond intègre donc la liste des « sites historiques » d’Airbnb, avec une description des lieux bien alléchante (pour peu que l’on soit fan de la série) : « Bienvenue à The Crown & Anchor, le meilleur lieu de rassemblement de Richmond pour les fans de Greyhound. Notre sympathique pub de quartier est l’endroit où nous, les habitants, applaudissons, jurons, rions et pleurons à toutes les épreuves et tribulations du football et de la vie. Et maintenant, je laisse quelques invités chanceux y passer la nuit pendant que je prends une nuit de congé ».

Cette location très spéciale est aussi temporaire : il sera uniquement possible de réserver dès le 21 mars pour les nuits du 23, 24 et 25 octobre prochain. Ces nuitées seront attribuées aux trois premières personnes les plus rapides à réserver en ligne ou via l’application Airbnb. Le prix de la réservation est d’à peine 13 dollars par nuit.