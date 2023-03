Visual Studio a t-il encore un avenir sur macOS ? La question est légitime suite à la nouvelle vague de licenciement initiée par Microsoft, une vague qui a balayé une bonne partie de l’équipe en charge de la version Mac du logiciel. Si l’on en croit en effet le journaliste Tom Warren du site The Verge, la firme de Redmond aurait mis à la porte pas moins de 689 employés cette semaine (et la semaine n’est pas finie), et parmi ces employés, un grand nombre seraient issus de l’équipe de développement Visual Studio. D’autres employés concernés par ces coupes sombres travaillaient jusqu’ici pour Azure Edge ou dans la division Divertissement et Appareils. A noter que ces licenciements avaient été annoncés au mois de janvier dernier : Microsoft se séparera d’environ 11 000 salariés cette année.

