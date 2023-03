Apple a lancé il y a quelques semaines sa formule par abonnement pour les matchs de la MLS (Major League Soccer), et l’on apprend aujourd’hui que la firme californienne s’est réservée une porte de sortie en cas d’échec de ce nouveau service. Le contrat entre Apple et la MLS court sur 10 ans, mais si l’on en croit The Athletic, ce deal dispose d’une clause opt-out qui permet à Apple de se retirer entièrement si le MLS Season Pass ne génère pas suffisamment d’abonnements dans un temps donné.

Cette information semble confirmer que la firme de Cupertino n’est pas décidé à financer Apple TV+ à fonds perdus, et ce malgré un trésor de guerre quasi infini (Apple dispose d’une réserve de cash de plus de 100 milliards de dollars). Un pragmatisme financier qui n’étonne pas vraiment venant d’Apple. Interrogé sur cette clause particulière du contrat, Don Garber, le Commissaire de la MLS, a refusé de confirmer ou d’infirmer l’information, se contentant de déclarer qu’Apple et la MLS étaient liés « pour une très longue durée ».