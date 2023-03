Nous vous en parlions au début du mois de février : IDEA: Drone camera calm puzzle (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad) est un jeu d’adresse particulièrement original dont la particularité est d’afficher des environnements… vus de drone. Cette direction artistique unique est d’abord celle du court métrage IDEA du vidéaste Olli Huttunen. Le réalisateur finlandais, épaulé par le studio TLR Games a adapté le court métrage en jeu vidéo, ce qui tombait en fait sous le sens : le court IDEA montre en effet une petite bestiole blanche se faufilant sur des routes et des environnements vus du ciels, un « scénario » qui ressemble déjà beaucoup à la description d’un jeu vidéo.



On notera que dans le jeu, le décor n’est plus réellement tiré d’une véritable vidéo de drone mais a été entièrement recréé en 3D. L’effet visuel reste le même cependant. Original, beau à regarder et agréable à jouer, IDEA n’a au final pour seul réel défaut que d’être un poil court ; pas très grave au final, car la ballade en vaut vraiment la peine.