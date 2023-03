Apple TV+ diffuse aujourd’hui la bande-annonce de The Last Thing He Told Me, sa prochaine série avec Jennifer Garner. Il s’agira d’une mini-série ; il faut comprendre qu’il y aura une seule saison.

La série suit Hannah (jouée par Jennifer Garner), une femme qui doit forger une relation avec sa belle-fille de 16 ans, Bailey (jouée par Angourie Rice), afin de découvrir la vérité sur les raisons de la disparition mystérieuse de son mari.

La série se base sur le livre éponyme de Laura Dave. Le casting comprend Jennifer Garner, Nikolaj Coster-Waldau, Angourie Rice, Aisha Tyler, Augusto Aguilera, Geoff Stults et John Harlan Kim. À noter que Jennifer Garner se veut également une productrice exécutive, en plus d’être actrice.

The Last Thing He Told Me marque la première collaboration entre les époux Laura Dave et Josh Singer, qui sont tous deux producteurs exécutifs aux côtés de Reese Witherspoon et Lauren Neustadter de Hello Sunshine. La série est produite pour Apple par Hello Sunshine, qui a pris une option sur le livre et agit en tant que studio sur le projet avec 20th Television. Olivia Newman réalise l’épisode pilote et l’équipe de réalisatrices de la série comprend Deniz Gamze Ergüven, Daisy Von Scherler Mayer et Lila Neugebauer.

The Last Thing He Told comprendra sept épisodes au total, avec les deux premiers disponibles sur Apple TV+ le 14 avril. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.