Ce 10 mars est le Mario Day, en référence au fait que March 10 = Mar 10 = Mar10. Nous avons eu le droit à la bande-annonce finale pour le film Super Mario Bros et il y a également des nouveautés du côté des jeux Mario Kart Tour et Super Mario Run sur iOS.

Pour Mario Kart Tour, vous avez le droit à la nouvelle piste rétro spéciale à durée limitée, ainsi que des accessoires que vous pouvez trouver spécifiquement sur la piste DS Circuit Mario. Voici ce qu’indique l’App Store :

Gagnez des coupes pour remporter des récompenses, dont le pilote Koopa (course) et deux nouveaux karts : Rétro 8 bits doré et Buggy Rétro irisé. S’il vous reste encore de la place dans votre garage, bénéficiez d’une offre spéciale sur l’Aile Goomba 8 bits et terminez des défis premium pour tenter de gagner l’Aile standard 8 bits d’or.

Le DS Circuit Mario apparaît sur la page d’accueil. Rendez-vous dans la Sélection en lumière pour trouver les nouveaux personnages et objets.