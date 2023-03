Alto’s Adventure (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) et Alto’s Odyssey (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) sont peut-être les plus beaux runners de l’App Store, et pour rappel, votre site favori avait obtenu une interview avec les créateurs d’Alto’s Odyssey (interview que l’on vous invite à lire séance tenante bien évidemment). Autant dire que la moindre annonce de ce studio talentueux est suivie avec une attention toute particulière. Laya’s Horizon sera donc le prochain titre du studio Snowman, et le jeu s’illustre enfin via un premier trailer encore assez énigmatique. Les quelques éléments visibles sont peut-être l’indice d’un jeu de vol en wingsuit à la façon d’un Sky: Children of the Light, mais sans aucune certitude toutefois.



Laya’s Horizon sera uniquement disponible pour les abonnés Netflix. Si Alto’s Odyssey s’était frayé un chemin jusque dans Apple Arcade (avec les nouveaux niveaux The Lost City), le studio Snowman a cette fois signé avec la maque au N rouge, dont la qualité du catalogue gaming mobile augmente de jour en jour.