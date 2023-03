Apple est-elle une enterprise éthique ? Ca se discute dirait le street-philosophe, à coup sûr conclut Ethisphere, qui se présente comme une véritable référence concernant l’analyse et l’évaluation des pratiques éthiques des entreprises. Pour la 17ème année, Ethisphere a publié son classement des entreprises les plus éthiques dans le monde, et sans trop de surprise, on y trouve la firme de Cupertino, pour la seconde année consécutive (ce qui signifie aussi qu’elle n’intégrait pas le classement les 15 années précédentes; bon).

135 sociétés ou organisations intègrent le classement de cette 17ème édition, des sociétés en provenance de 19 pays. A noter que 8 entreprises sont des petits nouveaux dans la liste et que 6 sociétés sont dans la liste pour la 17ème fois, soit depuis qu’Ethisphere a décidé d’établir un classement ! Le critères de ce classement restent en partie flous mais l’on sait tout de même que l’objectif de ces critères est d’établir un quotient éthique (EQ) établi à partir d’un énorme QCM de 200 questions permettant d’établir le profil éthique des sociétés dans 5 catégories (« gouvernance », « leadership et réputation », « culture éthique », « programme d’éthique et de conformité », et enfin « impact environnemental et social »).