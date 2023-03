Apple aurait-il un peu de mal à écouler sa nouvelle gamme d’iPhone 14 et 14 Pro ? Toujours est-il que la firme de Cupertino propose désormais des iPhone 13, iPhone 13 Pro, et iPhone 13 Pro Max reconditionnés sur son site US. On note que l’iPhone 13 mini n’est pas proposé en reconditionné, sans autre explication de la part d’Apple. Cette exception est d’autant plus étonnante que des iPhone 13 mini reconditionnés sont bien disponibles sur plusieurs Apple Store en ligne en Europe. Peut-être est-ce dû à des ventes de mini très faibles aux Etats-Unis ou tout simplement à une gestion particulière du stock disponible.

Les iPhone 13, 13 Pro et 13 Pro Max sont disponibles en reconditionné sur le site Apple US

Les tarifs des modèles reconditionnés démarrent à 619 dollars pour l’iPhone 13 de 128 Go, contre 699 dollars auparavant. L’iPhone 13 Pro est au prix de 759 dollars et l’iPhone 13 Pro Max avec 128 Go de capacité de stockage est à 849 dollars. Intéressant, mais pas forcément ébouriffant : comme souvent, ces mêmes modèles reconditionnés peuvent être dénichés à des prix (bien) plus bas encore sur des sites dédiés.