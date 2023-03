C’est plutôt inattendu : si l’on en croit Canalys, les ventes d’iPad ont explosé en Chine lors du quatrième trimestre 2022. La firme de Cupertino aurait ainsi écoulé 2,6 millions d’iPad sur la période, soit une croissance des ventes de 72,9% (!) par rapport au Q4 2021. Cette très forte poussée de l’iPad permet à Apple d’occuper 35,4% du marché de la tablette en Chine, loin devant Huawei (1 million de ventes et 13,7% de Pdm), Honor (842 000 exemplaires mais une croissance de 110% !) ou bien encore Xiaomi (816 000 exemplaires et une croissance de 66%). Le marché chinois de la tablette a connu un net rebond lors du Q4 et enregistre une croissance de 38,5%.

Sur l’ensemble de l’année, la domination d’Apple est « un peu » moins brutale : l’iPad occupe 30,2% des ventes de tablettes en Chine pour 7,2 millions d’exemplaires écoulés et une croissance de 6,3%. Derrière, Huawei parvient à lutter tant bien que mal (3,9 millions d’exemplaires, 16,4% de Pdm mais une baisse des ventes de 11,6%), et Honor parvient à la troisième place du podium grâce à une croissance explosive de 163,8% (2,3 millions d’exemplaires et 9,9% de Pdm).