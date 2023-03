Les principaux fabricants de smartphones s’apprêtent à vivre un véritable séisme en Inde. Le gouvernement de Narendra Modī a en effet prévu de vérifier les mises à jour des systèmes d’exploitation mobile iOS et Android mais aussi d’obliger les fabricants à permettre le retrait des apps préinstallées (soit pour iOS : Safari, Plans, Safari, iMessage, etc.) Ces changements à venir visent à mettre les acteurs du secteur mobile en conformité avec de nouvelles règles de sécurité qui encadrent l’usage des données personnelles (entre autres).

Reuters prévoit que la mise en place de ce contrôle des mises à jour ainsi que les modifications concernant les apps préinstallées conduiront à reporter nombre de lancements de nouveaux mobiles ou de nouvelles versions d’OS en Inde. Pour toute justification de ce grand chambardement, le Ministère indien de l’information a ainsi déclaré par la voix d’un porte parole que « Les applications préinstallées peuvent constituer une faiblesse de sécurité et nous voulons nous assurer qu’aucun pays étranger, y compris la Chine, ne l’exploite. C’est une question de sécurité nationale ».

En d’autres termes, les tensions géopolitiques intenses entre la Chine et l’Inde pourraient conduire à des changements majeurs dans le secteur mobile. Le gouvernement indien a donné seulement un an aux fabricants mobiles pour se mettre au diapason. D’ici un an donc, les nouveaux modèles de smartphones qui débarqueront sur le marché indien seront vérifiés par le Bureau of Indian Standards.