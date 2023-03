Apple avait choisi Conduent pour en faire son centre d’appel en Ardèche, mais l’entreprise de téléconseil a annoncé un plan de sauvegarde de l’emploi, avec 240 licenciements prévus. Les représentants syndicaux du site ardéchois ont dénoncé ce choix.

« Ce PSE ne contient aucune mesure de reclassement, juste le minimum légal », a protesté auprès de l’AFP Anaïs Ibanez, déléguée syndicale CFTC, signataire d’un communiqué de l’intersyndicale appelant Conduent, mais aussi Apple, à leurs responsabilités.

Apple a annoncé fin janvier la fin de son contrat exclusif noué voici plus de 10 ans avec le centre d’appel Conduent à Guilherand-Granges en Ardèche. L’activité devait se poursuivre jusqu’au 5 mai, mais la direction a annoncé début mars que la plupart des salariés n’étaient plus les bienvenus sur le site à partir du 4 mars, à l’exception notamment des services informatiques et ressources humaines, rappelle l’intersyndicale.

Même si les salaires continuent d’être versés, « les salariés ont été coupés de tout, du jour au lendemain : outils professionnels bloqués, isolés, sans aucun soutien ni information », déplorent les élus CFDT, CFTC, CGT et SUD dans leur communiqué. Ces derniers réclament en outre « la mise en place de mesures de reclassement à la hauteur du désastre social à venir et des moyens » des groupes « internationaux multimilliardaires Apple et Conduent ».

La direction de Conduent doit rencontrer les élus du CSE jeudi, ont annoncé ces derniers, qui prévoient de leur côté une conférence de presse vendredi sur ce site situé près de Valence.