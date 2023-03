On le sentait un peu venir avec la première bande-annonce, mais la featurette sur les coulisses de la série d’anticipation Extrapolations nous confirme que l’objectif du scénariste et réalisateur Scott Z. Burns consiste avant tout à transformer les données scientifiques sur le réchauffement climatique en une histoire prenante (une façon comme une autre de faire comprendre au plus grand nombre l’urgence de la situation). Derrière le casting 5 étoiles et les huit récits croisés, la série nous « présente un futur proche où les effets chaotiques du changement climatique se sont intégrés à notre vie quotidienne. Huit histoires entrelacées sur l’amour, le travail, la foi et la famille du monde entier exploreront les choix intimes qui changent la vie qui doivent être faits lorsque la planète change plus rapidement que la population. » Et bien évidemment, comme à chaque fois que l’humanité semble courir à sa propre perte, il restera une infime fenêtre d’action pour agir et s’en sortir.

Le casting est à lui seul une curiosité puisque la série compte un nombre presque jamais vue de têtes d’affiche dont Meryl Streep, Sienna Miller, Kit Harington, Daveed Diggs, Edward Norton, Diane Lane, Tahar Rahim, Yara Shahidi, Matthew Rhys, Gemma Chan, David Schwimmer, Adarsh ​​Gourav, Keri Russell, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Eiza González , Murray Bartlett, Indira Varma, Tobey Maguire, MaameYaa Boafo, Hari Nef, Heather Graham, Michael Gandolfini, Cherry Jones, Gaz Choudhry, Ben Harper, Judd Hirsch et Neska Rose.

Extrapolations fera ses débuts sur Apple TV+ vendredi 17 mars.