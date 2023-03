Apple TV+ annonce une nouvelle série qui réunira Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Les deux acteurs se connaissent bien puisqu’ils ont joué ensemble dans la série True Detective sur HBO (la diffusion en France a été sur OCS et Canal+).

Cette série de type comédie, qui a été créée par David West Read et qui n’a pour l’instant pas de titre, est une histoire d’amour sincère qui tourne autour du lien étrange et magnifique entre Matthew McConaughey et Woody Harrelson. L’amitié entre Matthew et Woody est mise à l’épreuve lorsque leurs familles respectives tentent de vivre ensemble dans le ranch de Matthew au Texas.

Le programme aura le droit à 10 épisodes d’une demi-heure chacun. Et en plus d’avoir les rôles principaux, Matthew McConaughey et Woody Harrelson seront producteurs exécutifs aux côtés de David West Read. David Ellison, Dana Goldberg et Matt Thunell seront producteurs exécutifs pour Skydance Television avec Bill Bost et Jeremy Plager.

Il n’y a pour le moment aucune autre information sur le reste du casting ni sur la date de sortie sur la plateforme de streaming. On peut toutefois se douter que le projet est encore à ses débuts. En effet, Apple TV+ a l’habitude de partager quelques éléments en temps normal. Mais ce n’est pas le cas ici.