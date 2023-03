Apple propose plusieurs iPhone, mais quels sont les modèles les plus populaires chez les hommes et chez les femmes ? Une étude de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre que les goûts ne sont pas tout à fait les mêmes.

L’étude révèle que les iPhone Pro et iPhone Pro Max ont davantage de succès chez les hommes, là où les iPhone et iPhone Plus attirent davantage les femmes. Il y a un modèle qui sort du lot : l’iPhone SE plaît autant aux hommes qu’aux femmes.

Selon les données, 12% des clientes ont acheté un iPhone 14 ou 14 Plus, contre 8% pour les hommes. Parmi les hommes qui ont acheté un nouvel iPhone en 2022, 41% possèdent un iPhone 13 Pro ou Pro Max ou bien un iPhone 14 Pro ou Pro Max, contre 33% pour les femmes.

C’est un peu plus serré avec les anciens modèles. 37% des clients masculins et féminins possèdent un iPhone 12 ou 13 avec les modèles de base et mini, et 7% de chaque sexe possèdent un iPhone SE.

« Nous n’allons pas explorer les questions de genre plus larges sur les motivations qui sous-tendent les choix d’iPhone », indique CIRP. « Notre base de données n’aborde pas les questions d’ego, de confort technologique, d’habitudes de selfie ou de taille des mains liées au choix d’un téléphone haut de gamme. Nous laissons cette spéculation au lecteur… ».