Si l’on en croit Reuters, Foxconn va produire des AirPods dans une nouvelle usine qui sera fabriquée en Chine. Sur la demande d’Apple, l’assembleur chinois investirait plus de 200 millions de dollars pour la construction de ce nouveau site de production qui serait situé au sud de l’état indien de Telangana. Jamais encore Foxconn ne s’était encore chargé de la production d’AirPods, cette tâche étant confiée jusqu’ici à Luxshare et Gorterk. La localisation du site en Inde illustre aussi la volonté d’Apple de délocaliser une grosse partie de sa supply chain future hors de la Chine, et ce afin d’éviter les soucis récurrents rencontrés ces deux dernières années (gestion hasardeuse de la pandémie de Covid-19, pannes électriques, émeutes des salariés, contexte géopolitique entre la Chine et les Etats-Unis, etc.). On notera aussi que Luxshare et Gorterk ont déjà délocalisé une partie de la production d’AirPods au Vietnam.

La construction du site de Telangana devrait démarrer lors du second semestre de l’année en cours, et la production en série des AirPods devrait commencer à la fin de l’année 2024. Il se murmure que Foxconn n’était pas très chaud pour prendre une partie de la production des AirPods à cause d’une marge trop faible, mais qu’Apple aurait trouvé les bons arguments pour convaincre son principal fournisseur.