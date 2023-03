Le drôlissime Soccer Physics et son moteur physique de type ragdoll avait créé une petite sensation lors sa sortie en 2014, principalement à cause des situations de jeux absurdes justement générées par ce moteur. Le principe du jeu est simple : les 2 joueurs doivent diriger une équipe de deux footballeurs afin de marquer plus de buts que l’équipe adverse, sachant que la manipulation erratique des personnages aboutit quasi systématiquement à des buts-gags. Le gameplay du jeu repose sur un seul bouton (oui c’est possible). Drôle et terriblement addictif, récompensé du prix du meilleur jeu multijoueurs aux IMGA awards, Soccer Physics avait pourtant été retiré de l’App Store il y a 6 ans pour une fumeuse histoire d’expiration de la licence développeur du créateur du jeu.

Miracle donc, Soccer Physics est de retour dans l’App Store (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), et cerise sur le pixel, le jeu est entièrement gratuit et qui plus est sans publicités. Mieux encore, le jeu a été adapté pour les appareils modernes (affichage, performances générales) et il y a même un mode 4 joueurs (4 boutons donc). Vous vous en doutez, nous vous conseillons vivement de vous procurer ce petit bijou de jeu blindé d’humour.