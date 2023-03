Il y a déjà beaucoup d’informations sous les tweets, à savoir le nombre de retweets, de citations et de J’aime. Aujourd’hui, Twitter a décidé d’ajouter un compteur de signets.

Les signets vous permettent d’enregistrer des tweets pour y accéder facilement et rapidement à tout moment. Les signets sont privés et vous êtes la seule personne à les voir sur votre compte Twitter. À partir d’aujourd’hui, Twitter indique le nombre de fois qu’un tweet a été enregistré en tant que signet. Il n’est cependant pas possible de savoir quelles sont les personnes qui l’ont fait, contrairement aux retweets et aux J’aime.

Une question peut se poser : pourquoi ce compteur ? Comme dit précédemment, il y a déjà plusieurs données sous les tweets, le réseau social en ajoute une aujourd’hui qui n’est finalement pas très importante.

Voici ce qu’indique Twitter dans son tweet annonçant la nouveauté :

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 16, 2023