Le jeu Apple Arcade de ce vendredi 17 mars est un immense classique de l’App Store. Osmos+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) est un jeu d’action et de puzzle à nulle autre pareil : le joueur dirige une cellule galactique qui dévore tout sur son passage et bien sûr grossit en conséquence. Mais attention, car le simple fait de se déplacer, et donc ici de se propulser, consume de la matière et fait à nouveau rétrécir la cellule. Outre ce principe de gameplay déjà bien original, Osmos+ bénéficie d’une direction artistique absolument sublime, aussi bien graphique que sonore (BO de Loscil, Gas, High Skies, Biosphere, etc.), qui donne réellement l’impression de plonger dans un monde de cellules colorées et vivantes.



Pour ne rien gâcher, Osmos+ propose 72 niveaux (c’est beaucoup) couvrant 8 mondes distincts, soit Ambient (Atmosphère), Antimatter (Antimatière), Solar (Solaire), Sentient (Sensation), Repulsor (Répulseur), Impasse (Impasse), Warped Chaos (Distorsion chaotique) et Epicycles (Epicycles). A noter qu’un mode multijoueurs est présent, et permet d’affronter jusqu’à 6 adversaires dans des arènes dédiées. Enfin, et pour rappel, ce jeu indé de grande classe a été couvert de prix lors de sa sortie il y a 12 ans (Vision Award à l’IGF, Apple Design Award, etc .). Très chaudement recommandé.