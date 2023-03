Le smartphone qui dispose actuellement des contours d’écran les plus fins est le Xiaomi 13, avec des bordures mesurées à 1,8 mm. Si l’on en croit le leaker IceUniverse (dont les prévisions sont à prendre avec les pincettes d’usage), l’iPhone 15 Pro Max ferait mieux encore avec des contours d’écran de seulement 1,55 mm. Ce serait aussi nettement mieux que les 1,95 mm du S23 et les 2,1 mm de l’iPhone 14 Pro. Jusqu’ici, il faut bien reconnaitre que l’iPhone n’est pas vraiment réputé pour la finesse de ses bordures d’écran, alors même que ce cadre noir tout autour de la dalle atténue l’impression de disposer réellement d’un mobile « plein écran ».

iPhone 15 Pro Max will break the record of 1.81mm bezel black edge held by Xiaomi 13, and we measure that its cover plate black bezel width is only 1.55 mm.(S22 and S23 ≈1.95mm,iPhone 14 Pro 2.17mm) pic.twitter.com/9TBrVCGSCo

— Ice universe (@UniverseIce) March 17, 2023