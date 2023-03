Monster Factory est une docu-série en 6 épisodes qui retrace le parcours difficile d’apprentis catcheurs dans l’une des écoles les plus connues de la discipline. Les doutes et les motivations d’élèves venant parfois de milieux difficiles, la patience et le sens du contact du prof de catch Danny Cap, ce sont les coulisses de cette école du sport pas comme les autres qui nous sont ici dévoilées. Ecole du sport, mais aussi de la vie tant les histoires de familles et le background de ces jeunes vient souvent interférer dans leur apprentissage. Le docu jongle ainsi entre les séquences de baston et d’émotion, et touche paradoxalement au plus « vrai » dans le contexte d’une discipline pourtant caractérisée par le sens de la mise en scène et du « faux ».



Monster Factory est donc définitivement une autre façon de voir le catch, bien loin du strass rutilant et parfois un peu ridicule de la WWE, même si la ligue professionnelle reste bien évidemment l’objectif numéro de tous ces étudiants. Les 6 épisodes de Monster factory sont immédiatement disponibles sur Apple TV+.