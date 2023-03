Apple a discrètement mis à jour son application Plans pour proposer une meilleure expérience 3D dans quelques villes, à savoir Boston aux États-Unis et Munich en Allemagne.

Boston

Selon Apple, ce type d’expérience permet d’avoir des détails plus riches sur les marquages routiers, les bâtiments, les zones commerciales, les ports de plaisance, la végétation, l’altitude, les itinéraires des transports en commun et bien plus encore. La navigation est également améliorée grâce à l’ajout d’indications de marche en réalité augmentée et d’une vue du pare-brise au niveau de la route à l’approche d’échangeurs complexes.

Munich

Le problème avec cette expérience 3D dans Plans est qu’elle est seulement disponible dans quelques villes. La fonctionnalité a fait ses débuts en 2021 avec iOS 15. Aujourd’hui, elle concerne surtout des villes nord-américaines. Il y a également villes dans d’autres pays. On retrouve notamment Atlanta, Berlin, Chicago, Las Vegas, Londres, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco, Seattle, Sydney, Toronto, Vancouver ou encore Washington. Il y a malheureusement beaucoup de villes absentes et on peut voir qu’Apple prend son temps pour enrichir la liste.

Il n’y a pas besoin de faire une mise à jour particulière d’iOS pour profiter des cartes 3D améliorées dans les nouvelles villes, Apple a fait le changement au niveau de ses serveurs.